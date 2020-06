L’avvio della produzione di massa della fotocamera sotto il display di Visionox ci ha rapidamente catapultati in un contesto in cui ben presto avremo modo di avere fra le mani i primi smartphone con fotocamera selfie sotto il display. Nonostante Lu Weibing di Redmi sia convinto che siamo ancora molto distanti dal godere di un prodotto finito e di buona qualità, cosa talaltro rimarcata anche dal Vice Presidente OPPO Brian Shen, in realtà pare che Huawei si stia muovendo per conquistare una posizione predominante sui competitor.

Sensore sotto il display in esclusiva

Infatti, secondo una serie di nuove indiscrezioni e rumor, pare che il colosso cinese stia lavorando per avere accesso esclusivo alla tecnologia realizzata da Visionox e di portarla così sulla nuova gamma di smartphone Huawei e HONOR, di cui la serie HONOR Magic dovrebbe essere la prima a montare la fotocamera selfie sotto il display.

Huawei e Visionox starebbero lavorando a quattro mani per ottimizzare l’implementazione del sensore anche dal punto di vista software, dove gli ingegneri Huawei sono chiamati ad un enorme sforzo per mitigare eventuali fenomeni non graditi come riflessi, opacità, scarsa illuminazione e sfocatura dovuti alla poca quantità di luce in arrivo al sensore attraverso i pixel del display.

Riuscirà Huawei a risolvere gli annosi problemi che gravitano attorno all’implementazione del sensore selfie sotto il display? È ancora presto per dirlo, ma di certo non le mancano i mezzi e le competenze per sorprendere tutti con una soluzione di alto livello.

In copertina Huawei P40