Huawei e Samsung sono protagonisti di una serie di rumor circa lo sviluppo di nuovi smartphone che dovrebbero integrare delle funzioni piuttosto interessanti.

Huawei pronto a lanciare un device 5G

Secondo il famoso leaker Digital Chat Station, il colosso cinese sarebbe lavorando ad uno smartphone Android munito di supporto alla connettività 5G (NSA/SA) con processore MediaTek Dimensity 800. Dalle informazioni pubblicate su Weibo, questo smartphone sarebbe dotato di un display da ben 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, sensore per le impronte digitali sul lato e fotocamera punch hole frontale da 8 MP.

Le dimensioni del terminale parlano di un device da 170 x 78,5 x 8,9 mm con un peso da 212 grammi (non un peso piuma), mentre la componente fotografica principale farebbe riferimento ad un sensore da 64 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Le specifiche lo rendono del tutto simile a HONOR Play 4 se non fosse per alcune differenze relative al comparto fotografico. Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni riguardo questo smartphone di Huawei, ma torneremo certamente a parlarne in futuro.

Samsung Galaxy A72 con OIS

Venendo a Samsung, alcuni rumor indicano che il colosso sud coreano abbia dei piani piuttosto ambiziosi per quanto riguarda la nuova gamma di smartphone Galaxy A(x) del 2021. Secondo alcune fonti, il successore di Samsung Galaxy A71, ad oggi idealmente etichettato come Samsung Galaxy A72, potrebbe essere il primo medio-gamma a montare la stabilizzazione ottica dell’immagine, una funzione offerta solo per i terminali di fascia alta.

La tecnologia OIS (Optical Image Stabilization) permette alla lente di scattare foto più nitide e di riprendere video più stabili grazie alla presenza di un piccolo giroscopio integrato all’interno del modulo fotografico. Questo, riconoscendo la direzione del movimento del telefono, è in grado di far muovere le lenti in direzione opposta e annullare così l’effetto sfocato e di movimento nelle foto e nei video.

La gamma Samsung Galaxy A(x) è diventata estremamente importante per Samsung, soprattutto se consideriamo che il modello Samsung Galaxy A51 è stato il terminale Android più venduto durante il Q1 2020, motivo per cui è piuttosto lecito aspettarsi che proprio i modelli di punta della gamma Galaxy A potranno presto ereditare importanti feature provenienti dai modelli più costosi.

In copertina Samsung Galaxy A71