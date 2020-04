Sin dalla presentazione della serie Huawei P40 è stato chiaro che tra i punti di forza dei nuovi smartphone di Huawei uno dei principali è il comparto fotografico, che in Huawei P40 Pro ha ovviamente il suo apice (anche secondo la redazione di DxOMark).

Ebbene, nelle scorse ore è arrivata un’altra conferma sulla bontà del comparto fotografico della nuova serie top di gamma di Huawei: i device del colosso cinese, infatti, sono stati premiati con il titolo di miglior smartphone per le foto del 2020 dalla Technical Image Press Association (TIPA), composta da addetti ai lavori provenienti da ogni parte del Mondo.

Huawei P40 è solo l’ultimo della serie di smartphone del produttore premiati dalla TIPA

Questi tipi di premi normalmente non implicano molti test, concentrandosi maggiormente sull’innovazione, che nel caso della nuova serie top di gamma di Huawei è rappresentata dall’uso del più grande sensore per smartphone (l’unità da 50 megapixel da 1/1,28 pollici con autofocus omnidirezionale a rilevamento di fase).

Per Huawei questo riconoscimento non rappresenta di certo una novità, in quanto il produttore ha dominato i TIPA Awards, ottenendo il premio per i migliori smartphone in ambito fotografico sin dalla loro introduzione nel 2017.

