I prossimi mesi saranno ricchi di novità per Huawei che, proprio come Samsung, si appresta a presentare la nuova gamma di smartphone di fascia alta per la seconda metà del 2020. Se già sappiamo che il colosso cinese è concentrato a completare lo sviluppo di Huawei Mate 40 – l’azienda sarebbe pronta anche a lanciare lo smartphone Huawei Mate V -, un brevetto inedito ci permette di scoprire un accessorio di fascia alta che potrebbe accompagnare il lancio dei nuovi smartphone.

MateStation in arrivo per Mate 40

Huawei ha infatti avanzato una richiesta di brevetto all’ente peruviano INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) per un dispositivo etichettato come MateStation. Dalle poche informazioni disponibili sul dispositivo, pare che MateStation rappresenti quello che DeX è per Samsung, ovvero un sistema utilizzabile dagli utenti Huawei per permettere ai dispositivi di nuova generazione di scambiare informazioni con il PC e garantire la connessione ad internet.

Ma non finisce qui: l’azienda sarebbe molto vicina a presentare HarmonyOS 2.0. La nuova generazione del sistema operativo proprietario di Huawei dovrebbe unificare una volta per tutte l’esperienza utente lungo tutti i dispositivi dell’azienda, come automobili, telefoni, tablet, smartwatch, computer e tanto altro.

Secondo alcune informazioni, Huawei presenterà HarmonyOS 2.0 il prossimo 11 settembre 2020 durante l’annuale Huawei Developer Conference aprendo ufficialmente le porte ai computer, auto e smartwatch – che Huawei Mate Watch sarà il primo smartwatch a montare HarmonyOS 2.0? -, in attesa dell’arrivo di HarmonyOS 3.0 che completerà la chiusura del cerchio abbracciando anche speaker, occhiali VR, cuffie e tanto altro.

In copertina Huawei Mate 30 Pro