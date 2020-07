La seconda metà del 2020 vedrà l’arrivo della nuova gamma di top di gamma Huawei, ovvero Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro. Entrambi gli smartphone sono protagonisti di un importante leak che ci permette di scoprire quella che potrebbe essere la scheda tecnica ufficiale.

Specifiche al top per Huawei Mate 40

Secondo il leak Huawei Mate 40 dovrebbe montare un display a risoluzione 1080p con refresh rate a 90 Hz, mentre Huawei Mate 40 Pro dovrebbe avere invece un pannello più definito (1333p) sempre a 90 Hz ma di tipo waterfall. Per quanto riguarda il processore, su entrambi dovrebbe essere presente il SoC Kirin 1020 5G con processo produttivo a 5 nm. Frontalmente è atteso su entrambi i modelli un sistema di doppie fotocamere da 24 MP per Huawei Mate 40, che dovrebbe salire a 32 MP con autofocus sul modello Huawei Mate 40 Pro.

Di un certo livello il comparto fotografico principale con sensore da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 16 e sensore telescopico con zoom ottico 3x per Huawei Mate 40; il modello Pro dovrebbe invece fare affidamento su due sensori da 50 MP, un sensore telescopico con zoom ottico 5x e sensore ToF.

Bene la sezione autonomia in cui sarebbe atteso un modulo da 4200-4500 mAh per Huawei Mate 40 con supporto alla ricarica rapida a 40 W (27 W in modalità wireless), che su Huawei Mate 40 Pro dovrebbe salire a 4500-5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W con cavo e 40 W in wireless. Come OS sarebbe attesa la EMUI 11.

Scheda tecnica Huawei Mate 40

display OLED a risoluzione 1080p a 90 Hz;

processore Kirin 1020 5G a 5 nm;

fotocamera frontale da sensore da 24 MP;

fotocamera principale con sensore principale RYYB da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 17 mm da 16 MP, sensore telescopico con zoom ottico 3x;

batteria da 4200-4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40 W (27 W in wireless);

EMUI 11;

certificazione IP53;

RAM LPDDR5;

configurazioni 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna.

Scheda tecnica Huawei Mate 40 Pro

display OLED a risoluzione 1333p a 90 Hz;

processore Kirin 1020 5G a 5 nm;

fotocamera frontale da sensore da 32 MP;

fotocamera principale con sensore principale RYYB da 50 MP, sensore secondario da 50 MP, sensore ToF e sensore telescopico con zoom ottico 5x;

batteria da 4500-5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W (40 W in wireless);

EMUI 11;

certificazione IP68;

RAM LPDDR5;

configurazioni 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria interna.

Infine, per quanto riguarda i prezzi, Huawei Mate 40 dovrebbe arrivare nelle varianti da 6 + 128 GB, 8 + 128 GB e 8 + 256 GB rispettivamente a 560 euro, 627 euro e 690 euro. Il modello Huawei Mate 40 Pro dovrebbe arrivare nelle varianti 8 + 128 GB, 8 + 256 GB e 12 + 512 GB rispettivamente a 815 euro, 877 euro e 1000 euro.