Dopo le incredibili informazioni che riguardano il probabile ritardo circa la produzione di Huawei Mate 40, ci sono buone notizie per chi possiede uno smartphone della serie Huawei Mate 30 e il tablet Huawei MatePad Pro. Il lancio della EMUI 10.1 attualmente in fase di propagazione in Europa – Huawei Mate 30 Pro lo sta già ricevendo – porta con sé una interessante novità: l’assistente digitale Celia.

Novità EMUI 10.1 Huawei Mate 30 e MatePad Pro

Lanciato per la prima volta durante la presentazione della gamma Huawei P40 e della EMUI 10.1, Celia sta piano piano raggiungendo tutti gli smartphone lanciati sul mercato con Huawei Mobile Services (HMS). L’assistente digitale di Huawei supporta un gran numero di funzioni pensate per aiutare l’utente nelle attività di tutti giorni, come ad esempio:

identificare oggetti;

impostare sveglie;

impostare promemoria;

controllare le previsioni meteo;

effettuare chiamate;

inviare SMS;

gestire la riproduzione audio;

scattare foto;

e tanto altro.

Ad oggi l’assistente digitale di Huawei supporta la lingua inglese, francese e spagnola ed è attualmente in fase di rollout in UK, Francia, Spagna, Messico, Cile, Colombia e Sud Africa. Nel corso dei prossimi mesi è piuttosto lecito che sbarcherà anche in altri paesi e con il supporto ad ulteriori lingue.

Come aggiornare Huawei Mate 30 e MatePad Pro

L’aggiornamento alla EMUI 10.1 per Huawei Mate 30 e Huawei MatePad Pro con l’assistente Celia, può essere scaricato tramite l’applicazione Huawei Support oppure dalle impostazioni del proprio smartphone.

Impostazioni

avviare l’applicazione Impostazioni;

tappare sulla voce Sistema;

tappare su Aggiornamenti software;

tappare su Ricerca aggiornamenti;

tappare su “Scarica e installa”.

Huawei Support