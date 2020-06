In queste ore Huawei annuncia la lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento alla EMUI 10.1. Qui in basso trovate tutti gli smartphone Huawei e HONOR – in questo caso parliamo della Magic UI 3.1 – che al momento sono stati annunciati dal colosso cinese come “aggiornabili”. È probabile che nel corso delle prossime settimane verranno aggiunti ulteriori dispositivi Huawei e HONOR.

Lista smartphone Huawei con EMUI 10.1

Lista smartphone HONOR con Magic UI 3.1

Novità EMUI 10.1 e Magic UI 3.1

La nuova versione della EMUI e della Magic UI porta alcune novità come ad esempio il supporto Multi Window e migliorie di feature già disponibili e molto apprezzate come il Multi Screen. A queste si aggiungono poi alcune novità per quanto riguarda l’Always-on Display (AoD), nuove animazioni, Huawei MeeTime, Huawei Share, l’assistente digitale Celia e tante altre feature e ottimizzazioni che rendono l’OS più stabile, reattivo e sicuro.