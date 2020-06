Ha finalmente preso il via il roll out di EMUI 10.1, la più recente versione dell’interfaccia personalizzata di Huawei, per Huawei Mate 30 Pro, il primo smartphone del produttore cinese ad arrivare sul mercato senza i servizi Google a causa del ban imposto dal governo USA.

L’operazione è nella sua fase iniziale quindi ci vorrà qualche settimana affinché vengano raggiunti tutti i Paesi interessati dalla commercializzazione del flagship. Al momento l’aggiornamento riguarda solamente la versione 4G ma è possibile che in alcuni mercati arrivi anche l’update per la versione 5G.

Le dimensioni dell’aggiornamento e l’esatto numero di versione possono variare a seconda del mercato in cui viene rilasciato. Come sempre è consigliato effettuare il backup dei propri dati per evitare di perderli nel caso qualcosa non dovesse funzionare nel verso giusto. In alcuni casi il file di aggiornamento persa oltre 4 GB per cui è consigliabile scaricarlo utilizzando una connessione WiFi, per risparmiare sui dati mobili.

Tra le novità dell’aggiornamento troviamo una nuova animazione per il lettore di impronte digitali, nuovi sfondi per la funzione AoD, un miglioramento del multitasking e numerose novità per la collaborazione con altri dispositivi. In particolare è possibile rispondere alle chiamate utilizzando un notebook Huawei o modificare file presenti nello smartphone utilizzando il computer.

Diventa inoltre più semplice cercare visualizzare e condividere foto e video tra tutti i dispositivi Huawei, incluse le smart TV, a patto di utilizzare lo stesso account per accedere. Se possedete uno Huawei Mate 30 Pro non vi resta che verificare la presenza, ora o nei prossimi giorni di questo importante aggiornamento di sistema.

