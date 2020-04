Huawei ha in mente interessanti feature per la gamma di smartphone con qualche mese sulle spalle e che sfruttano ancora i GMS di Google. Secondo le ultime informazioni, pare che il colosso cinese abbia intenzione di portare alcune sue applicazioni anche sui dispositivi “datati”. Fra queste troviamo Huawei Assistant, ovvero la versione di Huawei del feed di news (e non solo) di Google, Huawei Browser e la funzione di ricarica intelligente.

Huawei Assistant tramite update OTA

L’idea del colosso cinese è quella di offrire Huawei Assistant anche a tutti quegli smartphone Huawei e HONOR di vecchia data, che hanno ancora la possibilità di utilizzare i Google Mobile Services (GMS), tramite un semplice aggiornamento OTA. Il requisito minimo richiesto per questi smartphone è la presenza della EMUI versione 9.1 o superiore.

Inoltre, tramite questo aggiornamento di sistema, gli utenti potranno anche sfruttare Huawei Browser e la nuova modalità di ricarica intelligente in grado di ridurre il normale deterioramento della batteria tramite l’aiuto della intelligenza artificiale.

Allo stato attuale non conosciamo la lista completa degli smartphone che riceveranno queste funzionalità, ma secondo le ultime informazioni disponibili pare che l’aggiornamento OTA verrà rilasciato a partire dal mese di maggio, quindi nel corso delle prossime settimane.