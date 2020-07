Lo stato di salute di una piattaforma mobile è direttamente correlata al numero di sviluppatori indipendenti che pubblicano applicazioni su di essa. È proprio per questo motivo se Huawei sta spingendo senza sosta sui Huawei Mobile Services (HMS), ovvero l’alter ego di Google Mobile Services (GMS) ormai storia vecchia per colpa del ban USA contro Huawei.

1 milione di dollari e molto altro

Il dopo Google di Huawei, come sappiamo, si dirama attraverso tre settori distinti ma che concorrono a rendere la piattaforma di Huawei robusta, funzionale, scalabile, sicura e appetibile per gli sviluppatori. Essi sono:

HMS Core , ovvero l’alternativa ai Google Mobile Services;

, ovvero l’alternativa ai Google Mobile Services; HarmonyOS, sistema operativo basato su microkernel;

AppGallery, store digitale di applicazioni concorrente di Google Play Store.

Dicevamo il supporto da parte di sviluppatori di terze parti. Ebbene, in queste ore, il colosso cinese ha avviato un concorso chiamato “Apps UP” in cui invita gli sviluppatori di tutto il mondo – Cina, Europa, America Latina, Africa, Medio Oriente e Asia – a creare applicazioni innovative basate su HMS Core. I vincitori di questo concorso verranno premiati con 1 milione di dollari, l’accesso gratuito agli eventi per sviluppatori di Huawei, corsi, certificazioni e molto altro.

L’azienda ha inoltre mostrato alcuni esempi di applicazioni sviluppate integrando le feature di HMS Core. Fra queste risaltano Sketch AR, che sfrutta Huawei HiAI per creare un’applicazione artistica in AR e StorySign, un’applicazione che sfrutta il Machine Learning Kit e il tool di riconoscimento delle immagini HiAI Optical Character Recognition (OCR) per tradurre libri per bambini nella lingua dei segni.

Durante l’evento di presentazione del concorso, Zhang Ping’an, President of Consumer Cloud Service at Huawei Consumer Business Group, ha sottolineato come “il numero di sviluppatori di talento dell’ecosistema HMS è in crescita. Il lavoro svolto dagli sviluppatori è parte integrante di gran parte della nostra vita quotidiana. Attraverso le app che creano, ci consentono di navigare nel mondo che ci circonda. In Huawei, vogliamo invitare gli sviluppatori a unirsi a noi nella costruzione di un futuro migliore e trasformare le loro idee in realtà utilizzando HMS Core offerto dai Huawei Mobile Services“.

Se siete sviluppatori e volete mostrare al mondo le vostre capacità, potrete registrarvi al concorso Apps UP entro il prossimo 30 agosto tramite questo link in forma individuale o in un gruppo formato da massimo 3 partecipanti. L’applicazione sviluppata dovrà evidentemente ruotare attorno a HMS Core e dovrà essere inviata al sito web ufficiale prima delle 20:00 del 30 agosto. Le app verranno giudicate da una giuria regionale di esperti e le 20 migliori proposte concorreranno alle selezioni finali che si terranno ad ottobre. Le applicazioni saranno poi rese disponibili al pubblico sul sito ufficiale del concorso e su AppGallery a partire dal 21 settembre.