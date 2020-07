L’arrivo della modalità scura a livello di sistema con Android 10 ha portato Google (e tante altre realtà) ad aggiornare le proprie app per abbracciare i toni scuri. Google Traduttore è una delle tante applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View ad offrire una modalità scura ma, come più volte rimarcato, il suo arrivo con la versione 6.5 è stato più volte criticato per essere troppo blando e poco ragionato.

Novità Google Traduttore 6.10

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dei primi riferimenti ad una migliore modalità scura di Google Traduttore, ed in queste ore l’applicazione di aggiorna alla versione 6.10 implementando le modifiche che in molti avevano richiesto. Rispetto al vecchio tema scuro relativo allo scorso febbraio, la versione 6.10 di Google Traduttore abbandona definitivamente la banda blu superiore in favore di una palette di colori più scura e più in linea con il resto dell’interfaccia.

A parte questo non sono presenti ulteriori novità per quanto riguarda Google Traduttore. L’app si comporta come sempre ed è tuttora presente l’hamburger menu laterale per accedere alle frasi preferite, la traduzione offline, le impostazioni e la home page.

Come aggiornare Google Traduttore

L’aggiornamento 6.10 di Google Traduttore con il nuovo tema scuro è attualmente in fase di rollout. Potete installare l’update cliccando il badge del Play Store sottostante oppure installando l’APK cliccando questo link di APK Mirror.