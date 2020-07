Ormai gran parte delle app di Google hanno ricevuto un aggiornamento con la modalità scura, ma Google Traduttore continua a mantenere la solita interfaccia chiara e il Material Design di prima generazione ormai obsoleto.

Lo scorso febbraio con la versione 6.5 dell’app alcuni utenti hanno notato la presenza di una modalità scura in Google Traduttore, ma sembrava ancora agli albori o il risultato di uno sforzo poco più che blando.

Google Translate testa una nuova modalità dark

Ora sembra che Google abbia deciso di implementare una modalità scura meglio progettata, molto più bilanciata e leggibile rispetto a quella vista a febbraio, come si può vedere negli screenshot qui sotto condivisi da alcuni utenti.

La precedente versione della modalità scura presentava delle sezioni di un grigio più chiaro e altre di colore blu, mentre la barra del titolo era celeste e molti altri elementi non si fondevano con il resto dell’interfaccia.

La modalità scura di Google Traduttore è stata lanciata ufficialmente su iOS a febbraio, ma non è ancora arrivata a tutti su Android, nemmeno con quest’ultima iterazione che sembra essere attiva ancora una volta solo per pochi utenti.

Per verificare se possedete la modalità dark in Google Traduttore potete scaricare l’ultima versione dell’app qui, altrimenti bisognerà sperare che Google la renda disponibile per un più ampio gruppo di utenti al più presto.

