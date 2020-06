In queste ore Google svela una serie di importanti novità per quanto riguarda Google Suoni, Google Sfondi e Google Maps Platform.

Novità Google Suoni 2.3

In queste ore l’azienda di Mountain View ha rilasciato l’aggiornamento alla versione 2.3 di Google Suoni andando ad implementare alcune suonerie appositamente realizzate per festeggiare i Suoni del Pride. Infatti, come avviene ogni anno durante il mese del Pride, anche per il 2020 troviamo 16 nuove suonerie e suoni per le notifiche.

Dopo aver aggiornato l’app all’ultima versione disponibile, ecco apparire una nuova sezione etichettata come “Suoni del Pride” con all’interno alcuni brani di personaggi molto popolari all’interno della comunità LGBTQ come Morgxn, Big Freedia e Gigi Gorgeous.

Come aggiornare Google Suoni

La novità appena vista di Google Suoni è attualmente disponibile tramite aggiornamento sul Play Store oppure come APK da scaricare cliccando su questo link di APK Mirror.

Novità Google Sfondi

Assieme alle novità viste all’interno dell’aggiornamento 2.3 di Google Suoni, anche l’applicazione Google Sfondi si allinea alle celebrazioni del mese del Pride con l’implementazione di una serie di nuovi wallpaper a tema.

La novità non viene attivata tramite il rollout di un aggiornamento dell’app, ma semplicemente vengono mostrati al primo avvio di Google Sfondi. Infatti, avviando l’app, è possibile trovare la nuova categoria Pride dove, al suo interno, trovano posto nove wallpaper etichettati come Dazzling Unicorn, Cloud 9 e tanti altri.

Molte novità per Google Maps Platform

Questo mese Google Maps Platform compirà 15 anni e il team di sviluppo di Google ha pensato bene di annunciare una serie di importanti novità per chi è costantemente impegnato nell’utilizzo di Google Maps. Gli sviluppatori che implementeranno queste novità avranno modo di offrire ai clienti una serie di informazioni che esulano dalle classiche su come raggiungere un esercizio commerciale.

Infatti, con l’arrivo della beta per Local Context per Google Maps Platform, gli sviluppatori potranno “coinvolgere gli utenti sul tuo sito fornendo loro una comprensione dettagliata dei luoghi vicino a una posizione specifica che stanno prendendo in considerazione: nomi, descrizioni, livello dei prezzi, valutazioni, recensioni e foto dei luoghi. Fornisce anche il tempo stimato di arrivo e le indicazioni a piedi dalla posizione di interesse“.

Le novità di Local Context per Google Maps si affiancano perfettamente anche con le mappe già esistenti, permettendo però agli sviluppatori di aggiungere alcune interessanti funzionalità. Ad esempio “un sito Web di un hotel può scegliere di mostrare un totale di 12 posti intorno alle loro proprietà e limitare tali luoghi solo a ristoranti, attrazioni turistiche, vita notturna e shopping. È possibile anche cambiare l’aspetto della tua mappa per allinearla allo stile e al marchio del tuo sito, dal colore dei marcatori e delle icone alla posizione degli elementi chiave dell’interfaccia utente“.

La beta di Local Context è attualmente gratuita ed è disponibile sia su desktop che sul web; la versione con supporto nativo per Android e iOS dovrebbe invece arrivare nel corso delle prossime settimane, ma Google non ha ancora rilasciato una timeline precisa in merito.