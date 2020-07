Un’immagine rendering di Google Pixel 4a è appena apparsa nello Store di Google prima del lancio ufficiale dello smartphone, svelando così alcune sue feature.

L’immagine in questione ci mostra il modello nero del telefono di Google, sulla cui parte laterale destra è ben visibile un tasto per l’accensione e lo spegnimento di colore verde.

Google Pixel 4a si mostra nel Google Store

Per quanto riguarda il comparto fotografico, stando a tale immagine Google Pixel 4a potrà contare su una singola fotocamera frontale (in un foro nel display) e su una singola fotocamera posteriore in un modulo di forma quadrata che ricorda quello del fratello maggiore.

Dall’immagine è possibile ricavare altri due dettagli: un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte posteriore della scocca e una griglia per l’altoparlante nella parte sopra allo schermo.

Tra le altre feature dello smartphone dovemmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 730, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata (probabilmente non vi saranno altri “tagli”) e una batteria da 3.080 mAh (con supporto alla ricarica a 18 W).

A questo punto ci restano da scoprire la data di lancio e, soprattutto, il prezzo con il quale il colosso di Mountain View proverà ad “ingolosire” gli utenti.