Dopo il successo di Google Pixel 3a e Pixel 3a XL è normale che ci si attenda molto da Google Pixel 4a, di cui scriviamo da mesi. Sono ormai tanti gli elementi che fanno pensare ad una presentazione nel giro di poco, ma finora non è emersa né una data ufficiale né una presunta.

A porre rimedio arriva un’indiscrezione dalla Germania che fa riferimento a dei “documenti interni” a Vodafone Germania, i quali indicano la data del 22 maggio come quella in cui Google Pixel 4a sarà disponibile. Se Google dovesse aprire le vendite dello smartphone subito dopo la presentazione allora questa potrebbe svolgersi proprio il 22 maggio, diversamente invece avverrebbe qualche giorno prima.

Insomma: è palese che questo aspetto di Google Pixel 4a sia ancora lacunoso, ma l’arrivo di questo rumor dopo un lungo silenzio alimenta la speranza che nei prossimi giorni possa emergere dell’altro, magari, e lo sperano in tanti, una comunicazione in cui la stessa Google fissi le coordinate temporali dell’evento di lancio, che a causa della pandemia in corso si terrà in streaming.

Le restanti voci parlano di un prezzo fissato a 399 euro, il medesimo di Google Pixel 3a. Voi ritenete credibile la data del 22 maggio per l’ufficialità di Google Pixel 4a?