Mishaal Rahman, leaker affidabile e di vecchia data, ci dà una brutta notizia oggi, che potrebbe far storcere il naso a molti: Google Pixel 4a non sarà dotato di Active Edge, a differenza di tutti gli altri Pixel.

Niente Active Edge per Google Pixel 4a

Ebbene sì, avete letto bene. Egli afferma con assoluta certezza che Active Edge, la pressione sui bordi verticali per attivare delle funzioni esclusiva dei Pixel, non sarà disponibile a bordo del Google Pixel 4a. E c’è più che mai da credergli perché la sua affermazione arriva in seguito a una chiacchierata con lo youtuber che è in possesso dello smartphone e che nelle ultime settimane sta diffondendo recensioni, specifiche tecniche e informazioni varie.

Can confirm that Active Edge is not available on julio_lusson‘s Pixel 4a.

Non sappiamo il perché di questa scelta, ma è facile ipotizzare che Google abbia deciso di fare così per diversificare maggiormente, d’ora in avanti, i Pixel di fascia media da quelli di fascia alta, e magari anche per risparmiare qualcosina poiché Active Edge richiede un sensore specifico installato sui bordi verticali.

Non è un dramma in senso assoluto questo se consideriamo che si tratta pur sempre di un Pixel di fascia media, che Google sta lavorando a un nuovo modo per eseguire le gesture e, soprattutto, che Active Edge, nonostante sia davvero veloce e ben funzionante, è limitato in questo momento a poche azioni. O per voi lo è?