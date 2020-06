Sono in arrivo un bel po’ di novità all’interno anche di Google Maps oltre che di Google Foto e a svelarlo è ancora Jane Manchun Wong, con una raffica di tweet pubblicati sul suo profilo.

Novità in arrivo per Google Maps

La novità più allettante fra quelle rese note è sicuramente quella riguardante le opzioni di percorso per i collegamenti ai trasporti pubblici: in sostanza, questa funzione permetterà di scegliere dei mezzi, come macchina e bicicletta, per raggiungere i mezzi di trasporto pubblico; per esempio, sarà possibile scegliere di spostarsi da casa alla stazione della metropolitana attraverso una bicicletta in modo tale da pianificare un intero itinerario di viaggio da casa fino a destinazione e sfruttare così tutti i servizi a disposizione a livello locale.

Non è escluso, comunque, che questa cosa possa essere resa disponibile anche nel tratto finale, verosimilmente per spostarsi da una fermata o una stazione dei trasporti pubblici a destinazione.

Ci sono poi dei miglioramenti per l’integrazione di Uber utili per fornire delle informazioni sulle tariffe più precise e immediate utilizzando la condivisione del percorso di viaggio, così da avere un quadro ancora più completo direttamente all’interno di Google Maps.

Troviamo, infine, delle modifiche minori alla barra di ricerca, con angoli arrotondati e l’icona di Google Maps sulla parte sinistra (opposta all’immagine del profilo sulla destra), e alla scheda dei luoghi con una visualizzazione delle parole comuni all’interno delle recensioni.

Non sappiamo, ora come ora, quando queste novità saranno rese disponibili all’interno di Google Maps, tuttavia ci sembrano tutte cose per cui augurarci che ci sia un’implementazione veloce.