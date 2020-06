Google Foto per Android, ma immaginiamo che poi toccherà anche alla versione web, aggiungerà presto una nuova funzionalità molto richiesta dagli utenti e a suggerirlo è la solita Jane Manchun Wong, che ce ne mostra anche un primo pezzo con un tweet.

La funzione in questione, come potete vedere dall’immagine qui sotto, darà la possibilità di impostare una foto qualsiasi di Google Foto come immagine del profilo dell’account Google, dando così all’utente un modo rapido, pratico e semplice per modificarla.

Questa novità è già presente all’interno di Google Foto ed è pure funzionante, tuttavia non è disponibile liberamente perché richiede un’attivazione manuale a livello di codice. Non sappiamo quando sarà resa disponibile per tutti, ma scommettiamo che ciò avverrà presto.