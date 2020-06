Non è ancora giunto il momento dello champagne, ma ci siamo molto vicini: Google Foto sta per aggiungere la possibilità di visualizzare le foto e i video su una mappa grazie alla loro posizione.

Parliamo di una funzionalità attesa e richiesta da anni da un gran numero di utenti e quindi fa piacere sapere che Google vuole accontentarli, infine. Si chiama Esplora mappa ed è già pienamente funzionante nell’ultima versione 4.52 di Google Foto distribuita dal Google Play Store.

Esplora mappa per Google Foto

Nonostante sia già completa e funzionante, Esplora mappa non è disponibile per gli utenti perché deve essere abilitata a livello di codice: una volta attivata, comunque, è accessibile sotto la voce Luoghi presente nella sezione Cerca e nelle informazioni delle foto e dei video.

Essa permette di visualizzare le foto e i video su di una mappa, con la possibilità di aprire la posizione all’interno di Google Maps, e utilizza i dati GPS acquisiti dalla fotocamera, la cronologia delle posizioni e il rilevamento di punti conosciuti per posizionare in modo accurato le foto e i video sulla mappa.

Dà la possibilità, ovviamente, di spostarsi all’interno della mappa per visualizzare e sfogliare tutte le foto e tutti i video acquisiti, di vedere il punto esatto di acquisizione, per esempio, di una foto e di cercare altre posizioni in cui sono state scattate delle foto e sono stati registrati dei video tramite delle zone di calore.

Esplora mappa, lo ribadiamo, è completa e perfettamente funzionante, tuttavia non è abilitata ancora per gli utenti: comunque manca solo quello, cioè la disponibilità per tutti con un’attivazione da remoto via server, cosa che dovrebbe avvenire entro non molto.

