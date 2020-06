Il feed giornaliero di Google Assistant è stato ideato per fornire agli utenti mobile una visione generale di ciò che li aspetta durante la giornata. Chi, ad esempio, ha impostato alcuni luoghi importanti su Google Maps può scoprire in tempo reale com’è il traffico in quella zona, mentre generalmente è possibile scoprire il meteo durante la giornata, le ultime informazioni sull’andamento del COVID-19, la lista della spesa e molto altro.

Ricette direttamente su Google Assistant

In queste ore sembra che il team di sviluppo di Google stia lavorando ad una nuova scheda da aggiungere al feed giornaliero di Google Assistant: le ricette. Infatti, come potete notare nella immagine presente qui in basso, avviando Google Assistant è possibile notare alcune semplici schede come suggerimenti della prossima pietanza da cucinare.

La novità sembra non essere stata apprezzata da tutti gli utenti che si sono ritrovati con queste informazioni a schermo – i terminali a nostra disposizione non sono stati interessati da questo cambiamento -, soprattutto da quando risulta praticamente impossibile nascondere le ricette dalla interfaccia del feed giornaliero di Google Assistant né dalle impostazioni.

L’idea di Google potrebbe essere invece utile ai tanti utenti che, ancora oggi, vivono in paesi in cui è attivo il lockdown per il Coronavirus, dove effettivamente avere a portata di mano la ricetta per una pizza potrebbe sempre fare comodo.

Che ne pensate di questa novità di Google? Vorreste avere a portata di mano una serie di consigli su alcuni piatti da preparare direttamente all’interno del feed di Google Assistant? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.