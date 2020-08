Le recensioni sono il metro su cui ognuno di noi si basa per decidere se guardare un film, prenotare in un ristorante, acquistare uno smartphone oppure un’applicazione. L’importanza del giudizio degli utenti sta a cuore anche agli sviluppatori, dove un alto punteggio di soddisfazione può incrementare le vendite di un’app oppure affossarle.

Un set di API per lasciare review in-app

Su Android ogni utente ha la possibilità di lasciare una recensione tramite Google Play Store, ed in queste ore Google svela un importante cambiamento su come gli utenti potranno lasciare le recensioni per un’app. Infatti, tramite le API in-app review, gli sviluppatori potranno sfruttare un nuovo sistema tramite cui spingere gli utenti a scrivere recensioni senza lasciare l’app in esecuzione per essere trasportati dentro il Play Store.

Google consiglia agli sviluppatori di utilizzare le nuove API con parsimonia e magari non dopo il primo avvio dell’applicazione, ma bensì dopo qualche tempo e mentre l’utente non è ad esempio impegnato in un’azione la cui interruzione potrebbe portare alla chiusura dell’applicazione.

Le API in-app review si mostrano con un design che segue pedissequamente lo stile di Google Play Store, con tanto delle ormai classiche cinque stelline, il rimando al branding di Google Play e la possibilità di lasciare anche un commento scritto (la recensione) nel caso in cui si volesse dare voce ad un pensiero personale sulla qualità dell’applicazione.

Le API sarebbero in sviluppo da poco più di un anno ormai e gli sviluppatori interessati al loro funzionamento possono scoprire ulteriori informazioni su di esse tramite questo link di GitHub, con la speranza che il tutto verrà già integrato al lancio di Android 11.