Torniamo ad occuparci della versione 9.6 beta dell’app Gboard, in quanto con essa il team di Google ha introdotto una feature non disponibile fino a questo momento: stiamo parlando dell’integrazione con Google Lens, grazie alla quale la tastiera del colosso di Mountain View diventa ancora più smart.

Nel menu di overflow (alla fine della barra dei suggerimenti), alcuni utenti stanno riscontrando un collegamento per “Lens”, completo dell’icona dello strumento di ricerca visiva e toccandolo si avvia la stessa app accessibile da un’icona della schermata iniziale, da Google Assistant, da Fotocamera Google o da Google Foto (come qualsiasi altra scorciatoia di Gboard, può essere portata sulla barra principale per un accesso immediato).

Pare che vi sia anche una nuova opzione che incolla automaticamente ciò che Google Lens ha visto mentre la tastiera era attiva, così da offrire all’utente un’esperienza fluida e sicuramente smart.

Come aggiornare Gboard beta

L’aggiornamento alla versione beta 9.6 di Gboard è attualmente in fase di rilascio sul Google Play Store per tutti gli utenti iscritti al canale beta. Quelli non ancora iscritti ad esso possono installare manualmente il file APK della beta di Gboard direttamente da APK Mirror.