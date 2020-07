Il supporto al tema scuro a livello di sistema è stato ufficialmente implementato da Google a seguito del rilascio di Android 10. Ad oggi, però, alcune app di sistema fanno ancora fatica a supportare ufficialmente il la funzione di cambio dinamico del tema, come ad esempio l’applicazione Gboard.

Novità Gboard beta 9.6.4.320679808

Il team di sviluppo della beta di Gboard svela una interessante novità integrata all’interno della versione 9.6.4.320679808: il supporto al sistema di cambiamento dinamico del tema chiaro/scuro in relazione a quello di sistema. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini presenti qui in basso, è adesso possibile scegliere fra tre temi: default light, default black e system auto.

Dopo aver selezionato quest’ultimo si viene informati che il tema dell’applicazione di Google seguirà automaticamente quello di sistema. Fino ad oggi Gboard era in grado di allinearsi al tema di sistema solo nel caso in cui non fosse mai stato apportato alcun cambiamento allo stile della tastiera di Google, anche il più minimo come l’aggiunta di bordi fra una lettere e l’altra.

La funzione di cambiamento dinamico del tema sembra essere disponibile a macchia di leopardo, anche per i terminali muniti dell’ultima versione della beta. Questo ci porta a credere che sia necessario attendere anche l’attivazione lato server oltre alla installazione della beta 9.6.4.320679808.

Come aggiornare Gboard beta

L’aggiornamento alla versione beta 9.6.4.320679808 di Gboard è attualmente in fase di propagazione sul Play Store per tutti gli utenti iscritti al canale beta. Gli utenti non ancora iscritti ad esso possono installare manualmente l’APK della beta di Gboard direttamente da APK Mirror.