In queste ore Facebook Messenger si aggiorna alla versione 268.0.0.3.118 e abbraccia le nuove API presenti all’interno di Android 11. Chi utilizza l’applicazione di instant messaging di Facebook conoscerà sicuramente le “Chat Heads” ma, tramite l’ultimo aggiornamento dell’app, Facebook Messenger adesso supporta le nuove Bubble API presenti su Android 11.

Novità Facebook Messenger 268.0.0.3.118

Ad oggi le “Chat Heads” di Facebook Messenger utilizzano l’API Alert Window di Android, mentre la versione 268.0.0.3.118 permette di attivare le nuove “Bubbles” tramite le impostazioni generali in caso il sistema operativo in utilizzo sia Android 11.

Questa, una volta attivata, permette all’utente di visualizzare le conversazioni in arrivo su Facebook Messenger sotto forma di Bubble ma, volendo, sarà possibile decidere di attivarle per tutte le chat, per alcune specifiche chat o per nessuna chat.

Malgrado Facebook Messenger faccia quindi utilizzo delle ultime API presenti su Android 11, l’aspetto estetico e la user experience generale è del tutto identica a quella offerta fino ad oggi utilizzando le API integrato da Google su Android 10.

Infatti, un nuovo messaggio privato in arrivo attiva la visualizzazione della Bubble che, volendo, può essere spostata a piacimento in qualsiasi porzione della home screen semplicemente tramite una pressione prolungata sulla stessa. Volendo, inoltre, è possibile rimuoverla dalla home screen portandola sulla “X” che compare nella porzione inferiore della UI.

Come aggiornare Facebook Messenger 268.0.0.3.118

La versione 268.0.0.3.118 di Facebook Messenger è attualmente in propagazione sul Play Store e può essere scaricata cliccando il link qui in basso.