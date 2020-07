Google continua a puntare sulla realtà aumentata e lancia una nuova funzionalità per Google Maps, utile per migliorare la precisione della posizione del punto blu all’interno della mappa.

Da questa sera è in roll out per Google Maps, infatti, la funzionalità “Esegui la calibrazione con Live View” utile per calibrare con maggiore accuratezza, tramite dei movimenti più precisi e la realtà aumentata, la precisione della posizione del puntino blu che posiziona il dispositivo all’interno della mappa.

“Esegui la calibrazione con Live View” è accessibile toccando il puntino blu ed è compatibile solamente con gli smartphone dotati del supporto a Google Play Services per AR, plugin fondamentale per le funzionalità in realtà aumentata.