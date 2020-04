I lavori per dotare sempre più zone del nostro Paese con la connettività 5G procedono di pari passo a quelli delle varie compagnie telefoniche, di cui oggi Vodafone è la protagonista di questa news. L’azienda ha riesumato l’offerta Simple Digital solo che in questo caso non è più pensata per le reti 4G e 4.5G, ma bensì per la connettività 5G.

La vecchia offerta aveva un costo di 11,99 euro e offriva 1000 minuti, 1000 SMS e 20 GB di traffico su rete 4G/4.5G; la nuova Simple Digital 5G di Vodafone ha un costo di 14,99 euro e offre 1000 minuti, 1000 SMS e 20 GB di traffico dati su rete 5G e 4G.

L’offerta può essere attivata solo da nuovi clienti con addebito su carta di credito o su conto corrente. Come sempre non vengono accettate le carte prepagate. L’utente può inoltre decidere in qualsiasi momento di passare da canone mensile a credito residuo, a fronte però di un ulteriore incremento del prezzo che arriva a 17,99 euro.

In caso di credito residuo negativo l’utente potrà effettuare chiamate e utilizzare Internet senza limiti per 24 ore a fronte di 0,99 centesimi di euro; questi verranno nuovamente addebitati il giorno dopo – fino ad un massimo di 1,98 euro – sempre al prezzo di 0,99 centesimi di euro in caso il credito fosse nuovamente negativo, proprio come avevamo anche visto per i costi di ricarica in ritardo con Wind.

Attiva Vodafone Simple Digital online a 14,99 euro

