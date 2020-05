Anche per il mese appena trascorso Master Lu ha stilato la classifica degli smartphone più performanti che gli appassionati cinesi hanno portato a fare un giro sulla piattaforma di benchmark. La sorpresa arriva proprio dalla prima posizione della classifica, occupata da OPPO Ace 2.

Lo smartphone orientale ufficializzato nemmeno quindici giorni fa ha saputo distinguersi subito in termini di prestazioni, e non poteva essere altrimenti con un “mostro” in sala macchine della caratura di Snapdragon 865 seppur OPPO Ace 2 non abbia il listino di altri top di gamma. Un vero e proprio gioiellino che ci auguriamo possa arrivare presto anche dalle nostre parti.

Secondo posto per iQOO Neo3, terzo, a quasi 40.000 punti dal primo, per OnePlus 8 Pro che a noi europei è già più familiare, seguito ad appena 1.000 punti di distanza (su oltre 460.000) dal gemello OnePlus 8, quarto. Curioso il fatto che HONOR 30 Pro+, quinto, abbia sopravanzato il cugino più costoso Huawei P40 Pro, settimo, 40.000 punti più indietro; in mezzo, sesto, HONOR 30.

Le ultime tre posizioni sono state agguantate da Huawei P40, ottavo, HONOR 30 e Huawei Nova 7 Pro, caratterizzati entrambi dal medesimo SoC HiSilicon Kirin 985 5G.