OPPO ha annunciato oggi il nuovo OPPO Ace 2 in un evento dedicato in Cina: uno smartphone 5G senza tanti compromessi, con caratteristiche davvero al top. Scopriamolo insieme in questo articolo.

OPPO Ace 2 rappresenta uno smartphone completo nel vero senso della parola, con forse un’unica piccola lacuna per quanto riguarda il display. Realizzato in vetro con il retro satinato e con un telaio in metallo, integra un comparto fotografico all’interno di un oblo centrale nella parte posteriore (molto simile a OnePlus 7T). Il nome rappresenta per OPPO un rinnovamento rispetto alla primo OPPO Reno Ace, visto l’abbandono del nome Reno e l’avvio della nuova serie Ace.

OPPO Ace 2 è ufficiale: ecco la scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica completa:

display da 6,5 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel (FullHD+) di tipo OLED HDR; frequenza di aggiornamento di 90 Hz, campionamento del touch a 180 Hz, fino a 1000 nits di luminosità, color gamut 100% DCI-P3;

con risoluzione 2400×1080 pixel (FullHD+) di tipo OLED HDR; frequenza di aggiornamento di 90 Hz, campionamento del touch a 180 Hz, fino a 1000 nits di luminosità, color gamut 100% DCI-P3; Mobile Platform Snapdragon 865 , octa core a 2,84 GHz con processo produttivo a 7 nm e GPU Adreno 650; modem X55 per il 5G;

, octa core a 2,84 GHz con processo produttivo a 7 nm e GPU Adreno 650; modem X55 per il 5G; tre versioni: memoria RAM da 8 GB LPDDR5 con memoria interna da 128 GB o 256 GB (UFS 3.0) storage; memoria RAM da 12 GB LPDDR5 con memoria interna da 256 GB (UFS 3.0);

LPDDR5 con memoria interna da (UFS 3.0); Android 10 con ColorOS 7.1;

con ColorOS 7.1; supporto alla doppia SIM;

comparto fotografico principale composto da 4 sensori : principale da 48 megapixel con flash LED, pixel da 0,8 um, PDAF, OIS, EIS, un sensore da 8 megapixel grandangolare da 116°, un sensore macro da 2 megapixel e un sensore da 2 megapixel mono;

: principale da 48 megapixel con flash LED, pixel da 0,8 um, PDAF, OIS, EIS, un sensore da 8 megapixel grandangolare da 116°, un sensore macro da 2 megapixel e un sensore da 2 megapixel mono; fotocamera frontale da 16 megapixel;

Stereo Speakers, Dolby Atmos;

sensore per le impronte digitali integrato nel display;

dimensioni: 160×75,4×8,6 mm; peso: 185 g;

connettività: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2×2 MU-MIMO), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC;

SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2×2 MU-MIMO), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC; batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 65 W (cablata), oppure alla Air VOOC a 40 W (wireless).

Previous Next Fullscreen

Come detto, l’unica lacuna è l’assenza dei 120 Hz, caratteristica comune però anche ad altri top di gamma come quelli di Huawei. Presente inoltre un sistema di raffreddamento 4D che sfrutta fibra di carbonio e una camera di raffreddamento a vapore e il supporto alla vibrazione 4D per un responso aptico ancora migliore; con il caricabatteria wireless Air VOOC sarà possibile inoltre mantenere la temperatura al di sotto dei 39°C grazie all’uso di una ventola. Sarà disponibile in due colorazioni: nero oppure viola.

Prezzi e disponibilità di OPPO Ace 2 5G

Parlando di prezzi e disponibilità: si parte da 3999 Yuan (519 Euro) per la versione 8/128, salendo a 4399 Yuan (570 Euro) per la versione 8/256 e arrivando a 4599 Yuan (597 Euro) per la versione 12/256; il caricabatterie Air VOOC ha un costo di 249 Yuan (32 Euro), mentre la disponibilità è prevista dal 20 aprile prossimo in Cina. Non ci sono ancora informazioni sui prezzi e sulla disponibilità in Europa.

Ufficiali anche i nuovi auricolari OPPO Enco W31 TWS, disponibili nelle colorazioni nero, bianco o oro rosa; con un grado di protezione IP54, costano 299 Yuan (39 Euro).