AppGallery di Huawei continua a crescere di giorno in giorno sebbene una partenza in netto svantaggio rispetto ai più importanti store digitali sul mercato, Google Play Store e App Store. Tutto ciò non frena certamente l’attenzione del team di sviluppo del colosso cinese nell’aprire le porte ad importanti servizi multi piattaforma, come ad esempio HYPE.

In queste ore l’applicazione ufficiale per la gestione del conto smart sbarca su AppGallery ed è immediatamente disponibile al download per tutti gli utenti proprietari di un conto HYPE. L’arrivo di HYPE su AppGallery non ci sorprende più di tanto: è da diverso tempo che sottolineiamo come lo store digitale di Huawei stia facendo dei passi da gigante in brevissimo tempo.

HYPE arriva su AppGallery

Ad oggi, infatti, sono più di 420 milioni gli utenti mensili attivi che ogni giorno cercano, scaricano e acquistano applicazioni su AppGallery, con il team di sviluppo di Huawei in costante contatto che gli sviluppatori per migliorare sempre più lo store digitale.

La disponibilità di HYPE fa in qualche modo da coro a quello di Satispay di qualche giorno fa, il che certifica come la piattaforma di Huawei sia sempre più vista di buon occhio dalla comunità di sviluppatori e da importanti player del settore.

Se possedete un conto HYPE, uno smartphone Huawei e volete gestire il tutto tramite l’app ufficiale, vi basta semplicemente avviare AppGallery, cercare HYPE e scaricarla.

Ringraziamo Nicolò per la segnalazione