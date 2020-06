Satispay è il servizio di pagamento per acquistare beni ed inviare denaro ad amici e parenti in modo rapido, pratico e sicuro. Da quest’oggi Satispay sbarca ufficialmente anche su AppGallery, portando i pagamenti rapidi anche su tutti gli smartphone Huawei dotati dei Huawei Mobile Services.

Satispay sbarca su AppGallery di Huawei

Chiunque utilizzi lo store digitale di Huawei sul proprio smartphone, già da oggi potrà avviare AppGallery per scaricare l’applicazione di Satispay – l’applicazione e l’azienda italiana condividono lo stesso nome – ed iniziare così ad acquistare beni e servizi con la classica comodità offerta da Satispay.

L’arrivo dell’applicazione rimarca quindi un concetto ben chiaro per chi ha inteso la strategia di Huawei a seguito del ban USA contro Huawei. Sebbene competere contro Google Play Store e App Store richieda tempo, denaro, concentrazione e un lavoro costante ed evidentemente lungo nel tempo, il colosso cinese è focalizzato nel rendere AppGallery il punto di riferimento della vita digitale dei milioni di utenti che ogni giorno utilizzano lo store digitale, a partire da chi ama concludere i pagamenti on-the-go tramite le soluzioni offerte da Satispay.

Ad oggi sono più di 600 mila le applicazioni integrate con HMS Core di Huawei, di cui circa 26 milioni sono gli utenti Europa che ogni giorno sfruttano AppGallery per scaricare e scoprire nuove applicazioni. Se possedete uno smartphone dotato dei Huawei Mobile Services come ad esempio la serie Huawei P40, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30, Huawei Y5P o Huawei Y6P, potete godere da subito del sistema di pagamenti di Satispay ed utilizzarlo in bar, negozi, ristoranti, siti online e tanti altri esercizi commerciali.

Dario Brignone, co-founder e CTO di Satispay, sottolinea come in azienda “siamo molto contenti di essere approdati su AppGallery e di esserci arrivati con una collaborazione tra i due team davvero molto proficua. La nostra missione è da sempre quella di fornire a tutti, in modo democratico, uno strumento per semplificare qualsiasi forma di pagamento quotidiano. L’ingresso nello store di Huawei, che ha saputo conquistare rapidamente una così importante quota di mercato, è certamente un’ulteriore opportunità per Satispay per accelerare il raggiungimento del nostro obiettivo, ancora più importante ora che stiamo avviando anche il processo di crescita in Europa“.

Mentre Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia, dichiara: “Oggi siamo orgogliosi di dare il nostro benvenuto a Satispay, che offre un’esperienza di gestione del proprio denaro completa, sicura e affidabile. Esattamente come Huawei, Satispay mette gli utenti al primo posto e lavora per offrire loro un’esperienza smart, sicura ed efficace attraverso la tecnologia. Grazie a questa visione condivisa, lavoreremo insieme affinché le nostre soluzioni possano portare sempre più benefici a tutti i consumatori“.

Per scaricare l’app vi basta accedere ad AppGallery e cercare “Satispay” tramite il box di ricerca integrato.