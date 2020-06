La scorsa settimana quasi a sorpresa il team di Google ha rilasciato la prima beta di Android 11, versione che ci permette di conoscere alcune delle novità che il colosso di Mountain View metterà a disposizione di tutti gli utenti nei prossimi mesi.

Stranamente in tale release del sistema operativo non pare essere presente un elegante sfondo blu e viola che è stato invece mostrato in alcuni video ufficiali per la stampa o che era disponibile nelle varie Developer Preview di Android 11.

Chi decide di installare la versione beta dell’OS del colosso di Mountain View su uno smartphone della serie Google Pixel non troverà questo nuovo sfondo tra quelli disponibili.

Come scaricare il nuovo sfondo di Android 11

In attesa di scoprire che fine abbia fatto, un designer ha pubblicato su Twitter la sua ricostruzione di questo sfondo, mettendola a disposizione di tutti gli interessati. Lo sfondo, realizzato da Arthur1922aS a risoluzione 1.440 x 3.168 pixel, può essere scaricato seguendo questo link.

Ovviamente lo sfondo in questione può essere utilizzato su qualsiasi smartphone, a prescindere dalla versione Android installata. Fateci sapere con un commento se vi piace.