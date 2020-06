Lo scorso 11 giugno 2020 Google rilasciava la beta 1 di Android 11, dando così modo ai possessori di uno smartphone Pixel di provare in anteprima – e in forma leggermente più pulita e funzionale rispetto alle Developer Preview – tutte le novità che troveranno posto all’interno della major release di Android.

Pagamenti contactless su Android 11 beta 1

L’arrivo della beta 1 di Android 11 ha finalmente corretto un problema che si credeva essere risolto con la Developer Preview 4 di Android 11: i pagamenti contactless tramite Google Pay. Secondo alcune informazioni circolate su Reddit e confermate anche da TuttoAndroid tramite i terminali presenti in redazione, il bug è stato ufficialmente corretto e adesso è possibile pagare nuovamente in modalità contactless tramite Google Pay.

Per controllare se anche il vostro smartphone con la beta 1 di Android 11 sia in grado di gestire i pagamenti contactless tramite Google Pay, vi basta seguire questi semplici passi:

avviare l’applicazione Google Pay;

tappare sul tasto Check software;

attendere il popup che comunica la possibilità di effettuare pagamenti contactless.

Nel caso in cui il sistema non dovesse essere ancora disponibile, potrebbe essere necessario riavviare il proprio smartphone, oppure configurare da zero Google Pay ed attendere qualche minuto per visualizzare il popup di conferma.

