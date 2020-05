Aggiornamenti in arrivo per Samsung Galaxy Note 10 Lite e per i più “vecchiotti” Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 edge. Per il primo sono in rollout in Europa le patch di sicurezza di maggio 2020, per gli altri due sta per arrivare la correzione di sicurezza alla vulnerabilità SVE-2020-16747 (Qmage).

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 10 Lite

L’aggiornamento per Samsung Galaxy Note 10 Lite porta il firmware N770FXXU3BTE5, che include le patch di sicurezza di maggio 2020. Visto anche il recente arrivo della One UI 2.1, non sembrano essere incluse altre novità rilevanti al di là delle correzioni alle vulnerabilità di questo mese, ma nel caso potete segnalarcelo nel box in fondo.

All’interno delle suddette patch è integrata la correzione alla vulnerabilità Qmage, risalente a qualche anno fa e in arrivo persino su Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 edge.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 edge

Come anticipato, i firmware ETD2 per Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 edge già distribuiti in Corea del Sud includono il fix alla vulnerabilità SVE-2020-16747. Si tratta della correzione di un bug che intacca il modo in cui il sistema operativo va a gestire il formato d’immagine .qmg (Qmage).

Le patch di sicurezza rimangono quelle di aprile 2020, ma è importante constatare come Samsung non abbia del tutto abbandonato i cari e vecchi Galaxy S7 dopo più di quattro anni dalla loro uscita sul mercato. Ci aspettiamo un rollout anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S7 e Galaxy S7 edge

L’aggiornamento per Samsung Galaxy Note 10 Lite è già in distribuzione in Europa e dovrebbe essere disponibile in Italia nel giro di qualche ora o giorno al massimo. L’update per Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 edge è partito già da qualche giorno in Corea del Sud, dunque non dovrebbe mancare molto neanche per il nostro Paese.

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti per gli smartphone in questione potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa” (sulla One UI di Note 10 Lite) o “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica aggiornamenti manualmente” (sulla Samsung Experience degli S7).

