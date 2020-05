Aggiornamenti in arrivo per Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy J8 e Samsung Galaxy A70, tutti con le patch di sicurezza di maggio 2020, fatta eccezione per l’ultimo citato, che riceve quelle di aprile.

Le novità degli aggiornamenti

Presentate a inizio mese le nuove patch di sicurezza di maggio 2020, Samsung procede con la distribuzione di vari aggiornamenti che le introducono sui propri smartphone andando a migliorare e a correggere alcuni aspetti.

Arrivano su Samsung Galaxy A30, con la versione A305FDDS5BTE3 e su Samsung Galaxy J8 con la J810FJXU4BTE2, con un update privo di ulteriori novità significative.

Stesso discorso per Samsung Galaxy S10 Lite i 155 MB del nuovo aggiornamento che fa riferimento alla versione G770FXXS2BTE2, introducono le patch di maggio, che includono anche in questo caso una correzione per l’annoso problema del formato immagine .qmg (Qmage), fra le altre cose.

Samsung Galaxy A70, da parte sua, si aggiorna invece con le patch di sicurezza di aprile 2020, con la nuova versione firmware A705FNXXU5BTE2, e nessuna novità da segnalare.

Come aggiornare

Per aggiornare Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy A30, Galaxy J8 e Galaxy A70, non c’è altro da fare che attendere l’arrivo della notifica relativa e toccare su “Scarica e installa“. Eventualmente potete controllare anche manualmente la disponibilità degli update dalla sezione relativa agli aggiornamenti del menù delle impostazioni del telefono, e da lì aggiornare.

Non c’è bisogno di effettuare un ripristino per tali update in fase di roll out, non ancora segnalati in Italia, in ogni caso in arrivo a breve.

