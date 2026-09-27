Nei giorni scorsi Xiaomi ha presentato ufficialmente la serie Xiaomi 18 Pro, smartphone che arriveranno anche in Europa entro la fine del 2026.

In occasione della Autumn New Product Launch Conference, il colosso cinese ha voluto mettere in risalto i progressi ottenuti dall’azienda per garantire agli utenti una migliore connettività multipiattaforma, con l’obiettivo di ridurre le difficoltà per chi possiede uno smartphone Xiaomi e allo stesso tempo vuole continuare ad usare alcuni dispositivi Apple.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Una buona notizia per Xiaomi 18 Pro

Durante l’evento, Lu Weibing ha annunciato che la serie Xiaomi 18 Pro supporta la connessione con l’Apple Watch e ciò significa che gli utenti potranno rispondere alle chiamate e ricevere notifiche sull’orologio, oltre ad avere i dati relativi a fitness e salute sincronizzati tra i due dispositivi.

C’è da precisare che questo traguardo non è stato raggiunto da Xiaomi tutto in un colpo, in quanto i suoi device sono già in grado di condividere rapidamente foto, video e file con un iPhone con un semplice tocco, oltre che di garantire la sincronizzazione degli album fotografici sul cloud, il tutto grazie al framework HyperConnect del colosso cinese per l’interazione con i dispositivi Apple.

I primi passi in tal senso sono stati compiuti nel 2024 con il lancio della serie Xiaomi 15 e HyperOS 2 e ulteriori progressi sono stati raggiunti con HyperOS 3 e la versione 2.1.0 di Xiaomi Connect Service, con cui sono state introdotte la sincronizzazione delle notifiche dell’iPhone sui telefoni Xiaomi e una modalità finestra per iPad su Mi Desktop.

L’integrazione con Mac e iPad è stata ulteriormente migliorata con HyperOS 3 e questo nuovo traguardo raggiunto con la serie Xiaomi 18 Pro consentirà agli utenti di continuare ad usare senza problemi anche l’Apple Watch.