Dopo l’ufficialità del modello Pro Max, Xiaomi presenta oggi in Cina due nuovi tablet Android che vanno a completare la gamma: si tratta di Xiaomi Pad 9 e Xiaomi Pad 9 Pro, dispositivi che in realtà condividono meno di quanto si potrebbe pensare. Nessuno dei due sfrutta il nuovo chipset Xring O3, ma per entrambi c’è un cuore Qualcomm: andiamo a scoprire tutte le caratteristiche, i prezzi e le varianti.

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Xiaomi Pad 9 e Pad 9 Pro sono ufficiali in Cina e completano la gamma tablet

Xiaomi Pad 9 e Xiaomi Pad 9 Pro sono ufficiali in Cina e vanno a completare la gamma che ha esordito con il modello Pro Max. I due tablet condividono poche caratteristiche, anche se si somigliano molto a livello di design (dimensioni a parte).

Entrambi i dispositivi includono un display LCD a risoluzione 3200 x 2136 con rapporto 3:2, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, profondità di colore a 12 bit con copertura DCI-P3, e supporto per HDR10, HDR Vivid e Dolby Vision. I due pannelli condividono inoltre le certificazioni per il comfort visivo (Circadian Friendly, Flicker-Free e riduzione della luce blu a livello hardware) e la funzione pensata per utilizzare lo schermo anche con le mani umide o bagnate.

I punti in comune si esauriscono a livello di connettività (Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0) e per quanto riguarda il software e la produttività, che vede Xiaomi HyperOS 4 come sistema operativo, una suite completa (che include WPS per il lavoro da ufficio e CapCut Pro per il montaggio video), e il supporto al pennino (con aggancio magnetico) e alla tastiera magnetica.

Xiaomi Pad 9 mette a disposizione una diagonale da 11,2 pollici, mentre Xiaomi Pad 9 Pro sale a 12,5 pollici. Il cuore è Qualcomm, ma cambia: per il primo abbiamo il SoC Snapdragon 8s Gen 4 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna, mentre per il secondo c’è il SoC Snapdragon 8 Gen 5 supportato da 8, 12 o 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage.

Cambia anche il comparto fotografico: per entrambi ci sono due fotocamere, ma il modello “standard” propone 13 MP nella parte posteriore e 8 MP (con obiettivo ultra-grandangolare) in quella anteriore, mentre il Pro sale a rispettivamente 50 MP e 32 MP (quest’ultima sempre con obiettivo ultra-grandangolare).

Xiaomi Pad 9 integra una batteria da 9720 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, mentre Xiaomi Pad 9 Pro arriva a 11.000 mAh e offre una ricarica più veloce (67 W, sempre con cavo). Per entrambi non manca il supporto alla ricarica inversa da 22,5 W.

Le specifiche tecniche di Xiaomi Pad 9: display LCD da 11,2 pollici a risoluzione 3200 x 2136 con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità fino a 800 nit

a risoluzione 3200 x 2136 con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità fino a 800 nit SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 con CPU octa-core fino a 3,21 GHz

con CPU octa-core fino a 3,21 GHz 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X/T e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1/4.1

fotocamera posteriore da 13 MP

fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 8 MP

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB-C

batteria da 9720 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W e ricarica inversa da 22,5 W

con ricarica rapida cablata da 45 W e ricarica inversa da 22,5 W sistema operativo: Xiaomi HyperOS 4.0

dimensioni e peso: 251,2 x 173,42 x 5,75/5,8 mm, 485/494 g

Le specifiche tecniche di Xiaomi Pad 9 Pro: display LCD da 12,5 pollici a risoluzione 3200 x 2136 con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità fino a 1000 nit

a risoluzione 3200 x 2136 con refresh rate fino a 144 Hz e luminosità fino a 1000 nit SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 con CPU octa-core fino a 3,8 GHz

con CPU octa-core fino a 3,8 GHz 8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X/T e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1/4.1

fotocamera posteriore da 50 MP

fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 32 MP

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB-C

batteria da 11.000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e ricarica inversa da 22,5 W

con ricarica rapida cablata da 67 W e ricarica inversa da 22,5 W sistema operativo: Xiaomi HyperOS 4.0

dimensioni e peso: 279,14 x 191,96 x 5,8/5,85 mm, 580/589 g

Xiaomi Pad 9 Pro risulta dunque più grande, pesante e spesso, complici lo schermo da 12,5 pollici e la batteria più capiente. Le colorazioni sono Silver, Green e Black per entrambi (con l’aggiunta della versione Peach per il modello “standard”), tutte con corpo in metallo. Viene proposta anche una versione Soft Light Edition con trattamento antiriflesso, solamente nelle configurazioni da 8-256 GB e da 12-256 GB.

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Prezzo e uscita di Xiaomi Pad 9 e Pad 9 Pro

Xiaomi Pad 9 viene proposto in Cina nelle colorazioni Silver, Green, Black e Peach e in quattro configurazioni ai seguenti prezzi consigliati:

8-128 GB a 2999 yuan (circa 387 euro al cambio attuale)

8-256 GB a 3299 yuan (circa 426 euro)

8-256 GB Soft Light Edition a 3499 yuan (circa 452 euro)

12-256 GB a 3799 yuan (circa 491 euro)

Xiaomi Pad 9 Pro ha naturalmente prezzi più alti, e viene proposto in cinque configurazioni e in tre colorazioni (Silver, Green e Black):

8-128 GB a 3799 yuan (circa 491 euro)

8-256 GB a 4099 yuan (circa 529 euro)

12-256 GB a 4599 yuan (circa 594 euro)

12-256 GB Soft Light Edition a 4799 yuan (circa 620 euro)

16-512 GB a 4999 yuan (circa 646 euro)

Per il momento non sono stati diffusi dettagli sul possibile debutto a livello globale. Torneremo sull’argomento non appena avremo informazioni.