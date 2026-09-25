Nelle scorse ore Xiaomi ha lanciato in Cina due degli smartphone più attesi del 2026: stiamo parlando di Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max.

Si tratta di due modelli che fanno esordire sul mercato i nuovi processori di punta di Qualcomm, entrambi realizzati con processo produttivo a 2 nm, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

E quest’anno c’è una buona notizia per gli utenti europei, rimasti scontenti lo scorso anno per la decisione del colosso cinese di non commercializzare la serie Xiaomi 17 Pro nel Vecchio Continente.

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La serie Xiaomi 18 Pro sarà lanciata a livello globale

Prima di proseguire, ricordiamo le principali caratteristiche di Xiaomi 18 Pro (la scheda tecnica integrale la trovate qui):

dimensioni: 151,8 x 72 x 8,5 mm

peso: 203 o 208 grammi

display: LTPO AMOLED da 6,4 pollici (1.120 x 2.436 pixel), 1-120 Hz, PWM a 2.160 Hz, 4.000 nit (picco)

display posteriore: LTPO AMOLED da 2,7 pollici (912 x 596 pixel), 1-120 Hz, 4.000 nit (picco)

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2 nm)

memorie: 12/16 GB (RAM, LPDDR5X) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione, UFS 4.1)

fotocamera posteriore: tripla (200 megapixel principale + 200 megapixel periscopio zoom 3,2x + 50 megapixel ultra-wide)

fotocamera anteriore: 50 megapixel

reti mobili e connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR, NFC, GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen1)

lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

batteria: Si/C Li-Ion da 7.000 mAh, ricarica cablata a 100 W, ricarica wireless a 50 W, ricarica wireless inversa a 27 W

sistema operativo: HyperOS 4 su base Android 17

Queste, invece, sono le principali caratteristiche di Xiaomi 18 Pro Max (la scheda tecnica integrale la trovate qui):

dimensioni: 163,4 x 77,6 x 8,4 mm

peso: 235 o 240 grammi

display: LTPO AMOLED da 6,9 pollici (1.208 x 2.624 pixel), 1-120 Hz, PWM a 2.160 Hz, 4.000 nit (picco)

display posteriore: LTPO AMOLED da 2,9 pollici (596 x 976 pixel), 1-120 Hz, 4.000 nit (picco)

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm)

memorie: 12/16 GB (RAM, LPDDR5X) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione, UFS 4.1)

fotocamera posteriore: tripla (200 megapixel principale + 200 megapixel periscopio zoom 3,2x + 50 megapixel ultra-wide)

fotocamera anteriore: 50 megapixel

reti mobili e connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IR, NFC, GPS (dual-band), USB-C (USB 3.2 Gen1)

lettore delle impronte digitali: ultrasonico (sotto al display)

batteria: Si/C Li-Ion da 8.500 mAh, ricarica cablata a 100 W, ricarica wireless a 50 W, ricarica wireless inversa a 27 W

sistema operativo: HyperOS 4 su base Android 17

A differenza di quanto è avvenuto lo scorso anno con Xiaomi 17 Pro, il colosso cinese ha deciso che Xiaomi 18 Pro e Pro Max saranno lanciati anche a livello internazionale, così come confermato nelle scorse ore da Xu Fei, Vice Presidente di Xiaomi:

Stando a quanto è stato rivelato da Xu Fei, il lancio internazionale dovrebbe avvenire entro la fine del 2026.

La sfida ad iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max è stata lanciata.