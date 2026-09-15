Nei giorni scorsi Xiaomi ha annunciato l’avvio del reclutamento di utenti per il programma HyperOS 4 Global Beta Test, con il quale è possibile provare in anteprima la nuova versione dell’interfaccia personalizzata. In queste ore la casa cinese ha iniziato l’effettiva distribuzione della nuova release per i primi modelli a livello globale, tra cui Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra e Leica Leitzphone powered by Xiaomi.

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Xiaomi avvia il rollout della beta di HyperOS 4 a livello globale

L’aggiornamento a HyperOS 4 beta è attualmente in fase di distribuzione per i partecipanti registrati al programma. Si parte per il momento dalla prima tranche di modelli, costituita da Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra e Leica Leitzphone powered by Xiaomi, mentre nei prossimi giorni si aggiungeranno Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra e Xiaomi 15. le cui selezioni prenderanno il via tra un paio di giorni, il 17 settembre 2026.

Le versioni beta di HyperOS 4 offriranno agli utenti la possibilità di provare le nuove funzionalità prima del rilascio ufficiale, e naturalmente consentiranno all’azienda cinese di raccogliere feedback che saranno sfruttati per migliorare l’esperienza complessiva. I possessori dei modelli supportati possono candidarsi andando su Xiaomi Community → ME → Beta testing → Recruiting test e compilando il relativo questionario.

Con l’avvio del rollout della nuova release, potremo piano piano iniziare a scoprire più da vicino le novità sviluppate dalla casa cinese, che comprendono miglioramenti delle prestazioni, modifiche all’interfaccia utente, miglioramenti per le funzionalità di intelligenza artificiale e non solo.

Con HyperOS 4, Xiaomi ha rimosso porzioni del vecchio codice e riscritto componenti core del sistema utilizzando un linguaggio di programmazione più efficiente, ha migliorato la gestione della RAM attraverso un sistema di precaricamento basato sull’intelligenza artificiale, ed è andata a migliorare i tempi di avvio delle applicazioni. Invece di attendere la deframmentazione durante l’allocazione della memoria, il sistema può ora apprendere i requisiti di memoria di ogni avvio delle app ed eseguire una deframmentazione in anticipo. Tutto questo riduce i cali di frame rate e perfeziona l’efficienza energetica generale. Secondo il produttore, lo stesso dispositivo ha il 33% di memoria disponibile in più dopo otto ore di utilizzo continuativo rispetto a HyperOS 3.

A livello di interfaccia, tra le principali novità descritte dal produttore troviamo Soft Light Glass, il nuovo effetto che combina luce diffusa, sfumature e strati traslucidi. Gli effetti dinamici reagiscono anche a interazioni come il riordino delle icone della schermata iniziale e l’attivazione/disattivazione dei comandi nel Centro di Controllo. Xiaomi ha già dichiarato che questi cambiamenti arriveranno solamente sui modelli più performanti, così da non intaccare le prestazioni.

In più, sono attese maggiori possibilità di personalizzazione, un rinnovato orologio dinamico nella schermata di blocco, la possibilità di ridimensionare le cartelle (scegliendo tra 1×1, 1×2, 2×1, 2×2 o 4×2), la visualizzazione delle notifiche su schede multilivello e il rinnovamento di diverse app di sistema, con layout ottimizzati e modernizzati, adatti a qualsiasi diagonale di display.

A livello di intelligenza artificiale, HyperOS 4 estende HyperAI a funzioni di comprensione di testo, voce e immagini in tutte le app di sistema. AI Voice Note può trascrivere gli appunti vocali in voci strutturate, mentre AI Speech Recognition permette di inserire marcatori visivi durante la registrazione audio. Inoltre Smart Hub offre un’interfaccia con layout aggiornato per fornire accesso ai dispositivi connessi e alle routine di automazione.

Il programma beta globale di Xiaomi HyperOS 4 è partito per i sopra citati modelli, ma nei prossimi giorni si allargherà coinvolgendone altri (Xiaomi 17T, 17T Pro, 15 e 15 Ultra). Per ulteriori informazioni sull’adesione al programma di test potete seguire questo link.