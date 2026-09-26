La partnership tra Samsung e Qualcomm non è limitata all’ottimizzazione dei processori di punta di quest’ultima, in quanto le due aziende hanno diversi progetti in cantiere.

I due colossi, infatti, stanno lavorando attivamente per lanciare sul mercato nuove categorie di dispositivi, come ad esempio occhiali smart e Qualcomm considera Samsung come una partner fondamentale per la sua strategia di intelligenza artificiale personale.

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Samsung e Qualcomm sempre più unite

In occasione dello Snapdragon Summit 2026, Qualcomm ha voluto mettere in risalto l’importanza della sua partnership con Samsung.

Jiad Asghar, Senior Vice President di Qualcomm e capo della divisione che si occupa di XR, dispositivi indossabili e personal AI, ha precisato che il colosso coreano svolge un ruolo importante nell’espansione dell’ecosistema dell’intelligenza artificiale personale, aggiungendo che le due aziende portano avanti una partnership di lunga data da cui sono nate “esperienze mobile iconiche a livello globale”.

In particolare, la collaborazione tra Qualcomm e Samsung pare sia ora volta alla realizzazione di smartwatch, visori XR e occhiali intelligenti, dispositivi che dovrebbero creare un ecosistema capace di sfruttare al meglio le potenzialità che l’intelligenza artificiale ha da offrire.

Ricordiamo che i chip di Qualcomm abbracciano già vari settori della tecnologia, dagli smartphone ai notebook, dagli smartwatch agli occhiali smart, trovando spazio anche nei veicoli ma, a quanto pare, l’azienda ha deciso che la nuova frontiera per la sua espansione è rappresentata da soluzioni che possano rendere l’intelligenza artificiale più personale.

Per quanto riguarda Samsung, da tempo l’azienda è al lavoro sul lancio dei Samsung Galaxy Glasses mentre il prossimo anno potrebbe arrivare anche un modello di occhiali AR.