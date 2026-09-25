Samsung Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra si stanno avvicinando sempre di più all’esordio. Non abbiamo tuttora una data di lancio per la nuova gamma di tablet di punta del produttore, ma in queste ore sono spuntate diverse nuove immagini che ci permettono di scoprire più da vicino il loro design.

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Trapelate tante nuove immagini per Samsung Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra

Sono diverse settimane che stanno trapelando dettagli sulla serie Galaxy Tab S12, ma l’intensificarsi delle anticipazioni sembra proprio puntare a un lancio ormai imminente: del resto si parlava del mese di settembre, e siamo ormai giunti quasi al termine. Android Headlines ha appena pubblicato una carrellata di nuove immagini che ritraggono proprio Galaxy Tab S12+ e Galaxy Tab S12 Ultra, che ci consente di approfondire il design dei due dispositivi.

Galaxy Tab S12+

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Galaxy Tab S12 Ultra

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Entrambi i tablet dovrebbero arrivare in due colorazioni, Gray e Silver, risultando a livello generale molto simili rispetto ai predecessori. Come capitato in passato sulla gamma, Galaxy Tab S12 Ultra è l’unico con un piccolo notch per la fotocamera anteriore: il motivo è legato alle cornici più sottili intorno allo schermo, rispetto al modello Plus (che invece integra la fotocamera nella cornice superiore). Un’altra differenza (dimensioni a parte, più consistenti per l’Ultra) è legata sempre al comparto fotografico: sulla scocca posteriore del modello più grande possiamo vedere una doppia fotocamera (con obiettivi incastonati uno a fianco all’altro).

In base alle indiscrezioni delle scorse settimane, Galaxy Tab S12+ e Tab S12 Ultra dovrebbero offrire display AMOLED da 12,6 o da 14,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e compatibilità con la S Pen, SoC MediaTek (forse Dimensity 9500) affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da almeno 256 GB di memoria interna, e batteria da 10.600 mAh (Plus) o 11.600 mAh (Ultra). Come confermato dall’immagine seguente, entrambi i tablet dovrebbero risultare particolarmente sottili: 5,3 mm di spessore per il modello Plus e 5,1 mm per l’Ultra.

Come detto, Samsung non ha ancora diffuso una data di lancio per la serie Galaxy Tab S12: a questo punto è probabile che il produttore possa annunciare i nuovi tablet “a sorpresa” nei prossimi giorni.

In copertina Samsung Galaxy Tab S11 Ultra