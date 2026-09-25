Torniamo ad occuparci di Google Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel e sugli smartphone Android di produttori che non implementano un’app proprietaria, perché è in rollout una “novità”.

Parliamo del menù contestuale flottante con annessa possibilità di copiare parte del messaggio. Il virgolettato è d’obbligo, dato che questa potenzialità è in sviluppo da praticamente un anno e che dall’inizio del 2026 ha fatto più volte “va e vieni”, almeno per i beta tester. Ora, invece, pare che Google la stia distribuendo a tutti gli utenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Messaggi: torna (stavolta per tutti) il nuovo menù contestuale

Per semplificare l’uso a una mano di Google Messaggi, lo scorso anno Google aveva deciso di implementare un nuovo menù contestuale flottante che proponesse gran parte delle opzioni disponibili con il menù “Altro” (quello a cui si accede tramite il pulsante coi tre pallini in alto a destra) una volta che si seleziona un messaggio all’interno della chat.

Questa novità è stata rilasciata ad alcuni beta tester a gennaio 2026, poi è stata affinata con l’aggiunta di una potenzialità che consente di copiare un link e con la possibilità di copiare solo una parte di un messaggio, e infine è stata poi ritirata.

Nel mese di agosto sembrava essere tornata a disposizione di alcuni beta tester ma il rollout, allora, è stato piuttosto circoscritto. La svolta è arrivata nelle ultime ore: sia con la versione 20260917 beta dell’app che con la versione 20260910 “stabile” dell’app, questo menù contestuale flottante è in rollout per tutti.

Come funziona il menù contestuale flottante

Per sfruttare il nuovo menù contestuale flottante, basta effettuare una pressione prolungata su un qualsiasi messaggio. Il contenuto su cui effettuiamo la pressione prolungata viene messo in evidenza, mentre il resto della schermata viene sfocato.

Le opzioni disponibili all’interno del menù contestuale variano a seconda del tipo di messaggio selezionato: ad esempio, effettuando una pressione prolungata su una Nota di Keep, troveremo solo le opzioni “Seleziona più messaggi” o “Informazioni”.

Per i messaggi di testo troveremo le opzioni “Rispondi”, “Inoltra”, “Copia”, “Speciale”, “Elimina”, “Seleziona più messaggi” o “Informazioni”. Nel caso in cui il messaggio di testo includa un solo link, troveremo anche l’opzione “Copia URL”. Effettuando una pressione prolungata su una immagine, invece, troveremo anche l’opzione “Remix” (con Nano Banana).

L’opzione “Seleziona più messaggi” fa esattamente ciò che promette: permette di selezionare più messaggi, copiarli, eliminarli o inoltrarli (a quest’ultima opzione si accede sfruttando però il menù “Altro” dai tre pallini in alto a destra).

Questa versione del menù contestuale include anche la possibilità di copiare solo una parte del testo di un messaggio selezionato: per farlo, basta effettuare una seconda pressione prolungata sul messaggio già selezionato per selezionare la parte a cui siamo interessati. Ciò può tornare molto utile, ad esempio, nel caso in cui un messaggio contenga due link e quindi non viene mostrata l’opzione “Copia URL” nel menù contestuale.

Il menù contestuale con annessa possibilità di copiare parzialmente il testo di un messaggio è in fase di rollout per tutti, lato server, su Google Messaggi. Nel caso in cui non lo abbiate ricevuto, potrete provare a effettuare un arresto forzato dell’app.

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Come scaricare o aggiornare l’app

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel ca so in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, dovrete rivolgervi al Google Play Store, cliccando sul badge sottostante e poi effettuando un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).