Spesso e volentieri ci ritroviamo a parlare di Google Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel e sugli smartphone Android di produttori che non implementano un’app proprietaria, per via delle novità in fase di sviluppo o in fase di rilascio.

Nelle ultime ore pare che Google abbia avviato il rilascio di una “novità” per i beta tester: il virgolettato è d’obbligo dato che si tratta di qualcosa che il colosso di Mountain View ha rilasciato e subito dopo ritirato più volte negli ultimi mesi. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Messaggi: che sia la volta buona per il nuovo menù contestuale?

Nella parte finale del mese di ottobre dello scorso anno era emerso che Google stesse lavorando a svariate novità per Google Messaggi, inclusa una modifica volta a semplificare l’uso a una mano dell’app di messaggistica: questa novità è stata poi rilasciata ad alcuni beta tester nel successivo mese di gennaio.

Questa novità, che ora discuteremo nel dettaglio, è stata poi ritirata, affinata con l’aggiunta di una potenzialità che consente di copiare un link e con la possibilità di copiare solo una parte di un messaggio, è stata poi ritirata. Il team di sviluppo, negli ultimi anni, ha spesso manifestato indecisione sulla strada da percorrere.

Poco male perché, stando a quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, con la versione 20260731 beta di Google Messaggi questa novità sembra essere in distribuzione per tutti i beta tester: in soldoni, il team di sviluppo ha pensato di sostituire la barra degli strumenti presente in alto (prime due immagini della galleria sottostante) con un menù contestuale che compare subito sotto al messaggio o all’immagine su cui effettuiamo una pressione prolungata (terza immagine).

Il contenuto su cui effettuiamo la pressione prolungata viene messo in evidenza, mentre il resto della schermata viene sfocato. Rispetto alle prime implementazioni di qualche mese fa, nella nuova versione del menù contestuale è disponibile anche la possibilità di copiare solo una parte del testo di un messaggio selezionato: basta effettuare una seconda pressione prolungata sul messaggio già selezionato per selezionare la parte a cui siamo interessati (quarta immagine).

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Il menù contestuale con annessa possibilità di copiare parzialmente il testo di un messaggio è in fase di rollout su Google Messaggi anche se momentaneamente solo per i beta tester: nelle prossime settimane dovremmo assistere all’espansione a macchia d’olio tra i beta tester prima del rilascio definitivo nella versione “stabile” dell’app.

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Come scaricare o aggiornare l’app

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel ca so in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, dovrete rivolgervi al Google Play Store, cliccando sul badge sottostante e poi effettuando un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).