Google Maps è uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, divenuto per tanti utenti uno strumento quasi indispensabile per le attività di tutti i giorni.

Grazie a Google Maps, infatti, è possibile avere un valido supporto non soltanto per gli spostamenti ma anche per trovare luoghi, negozi e locali pubblici, ciò attraverso un comodo motore di ricerca integrato (è sufficiente digitare ciò che si sta cercando e verrà visualizzato un elenco di suggerimenti da consultare).

Ebbene, per alcuni utenti questo motore di ricerca sta avendo qualche problema di funzionamento.

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Un fastidioso problema per Google Maps

Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che stanno riscontrando problemi con il funzionamento del motore di ricerca di Google Maps.

Stando a quanto è possibile apprendere, il problema in questione si verifica su PC nel momento in cui si cerca qualcosa di generico (come ad esempio “ristoranti”), in quanto viene visualizzato un messaggio di errore mentre se si cerca qualcosa di preciso tutto funziona correttamente.

Sulla base di quanto è possibile apprendere dalle segnalazioni, il problema non si verifica sull’applicazione mobile di Google Maps e sarebbe circoscritto alla versione Web del servizio, non soltanto su Google Chrome ma anche su altri browser (come Edge e Firefox).

Al momento il colosso di Mountain View non ha riconosciuto ufficialmente l’esistenza del bug ma la speranza di chi lo sta riscontrando è che il team di sviluppatori di Google Maps si sia già messo al lavoro per trovare una soluzione, da implementare in tempi rapidi attraverso un aggiornamento software.