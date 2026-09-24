Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo tablet di HUAWEI: stiamo parlando di HUAWEI MatePad Air Z.

Si tratta di un tablet che si caratterizza per un design accattivante (ricorda quello di HUAWEI MatePad Air) e cinque particolari colorazioni, pensato dal popolare produttore per coloro che desiderano un dispositivo che possa essere sfruttato per lo studio e la produttività.

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Cosa sappiamo di HUAWEI MatePad Air Z

Al momento il produttore cinese non ha fornito dettagli sulla dotazione tecnica di questo nuovo tablet, per il quale nel mercato interno sono già stati avviati i pre-ordini.

HUAWEI MatePad Air Z potrà contare su un display da 12 pollici con tecnologia Ultra HD Eye-Care PaperMatte (dovrebbe garantire immagini più nitide e prive di riflessi in ogni condizione), 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione e, dal punto di vista software, su HarmonyOS AI, piattaforma che dovrebbe essere in grado di rendere tale dispositivo l’ideale per l’apprendimento e la ricerca.

Il tablet sarà disponibile in cinque colorazioni (Coral Orange, Island Blue, Nebula Pink, Space Gray e Silver) e in due versioni, Standard ed Enjoy Edition, con due interessanti accessori (Smart Leather Case e Magnetic Keyboard).

La versione standard del tablet sarà disponibile in Cina a prezzi compresi tra 3.699 yuan e 4.999 yuan (pari, rispettivamente, a circa 480 euro e 650 euro) mentre HUAWEI MatePad Air Z Enjoy Edition sarà disponibile a prezzi compresi tra 2.999 yuan e 4.499 yuan (pari, rispettivamente, a circa 390 euro e 590 euro). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se ha in programma di commercializzarli anche nei mercati europei.