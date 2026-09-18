Annunciato per l’Europa all’evento di Monaco di inizio mese — insieme al MatePad Pro da 12 pollici e agli smartphone della serie nova 16s —, il nuovo tablet Huawei MatePad Air 2026 si affaccia sul mercato italiano e lo fa con una promo lancio dedicata, che consentirà agli acquirenti di risparmiare qualcosa sul prezzo d’acquisto e di ottenere qualche gradito extra.

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Huawei MatePad Air 2026: dettagli della promo lancio

Huawei MatePad Air 2026 arriva sul mercato europeo in due configurazioni e quella base — con 8 GB di RAM e 256 GB di storage —, che di listino costa 799 euro, è la protagonista di una promozione lancio in Italia, di seguito illustrata in dettaglio.

Innanzitutto, Huawei ha previsto uno sconto immediato di 50 euro per tutti coloro che acquisteranno il tablet dallo store ufficiale entro il 25 ottobre 2026 (salvo esaurimento scorte). Per la precisione, il modello al centro dell’iniziativa è HUAWEI MatePad Air 12” PaperMatte Edition WIFI 8GB+256GB Blu con tastiera Italiana. Secondariamente, è previsto un piccolo omaggio: lo stilo HUAWEI M-Pencil viene incluso in omaggio su tutti gli acquisti effettuati entro il 25 ottobre prossimo. Infine, il HUAWEI Care Pass è valido per un anno dopo l’acquisto e permette di usufruire per una volta dei servizi di: protezione schermo, protezione danni da liquidi, protezione fotocamera, protezione copertura posteriore e sostituzione della batteria (entro due anni dall’acquisto). Di seguito il link diretto per l’acquisto:

Acquista HUAWEI MatePad Air 12” PaperMatte Edition WIFI 8GB+256GB Blu con tastiera Italiana a 749 euro in promo lancio su HUAWEI Store

Perché scegliere Huawei MatePad Air 2026

Ricordiamo in breve ciò che il prodotto ha da offrire: MatePad Air 2026 monta un display OLED da 12 pollici con risoluzione 2.880 x 1.840 pixel e refresh rate a 144 Hz; la luminosità di picco raggiunge i 1.200 nit; spicca la tecnologia PaperMatte che riduce i riflessi, rendendo la visione più confortevole e particolarmente adatta ad un utilizzo produttivo.

Le prestazioni del dispositivo sono affidate al SoC Kirin T93C, mentre il sistema audio conta sei speaker e sono presenti una fotocamera posteriore da 50 MP ed una anteriore da 12 MP. A dispetto di un spessore estremamente ridotto, appena 5,3 mm, MatePad Air 2026 integra una batteria da 10.100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa.