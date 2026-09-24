Sono ore di grandi novità per tanti e vari servizi di Google — tra le altre cose, due nuovi modelli di AI, il rinnovamento di YouTube e piccole aggiunte su Google Maps su Android Auto — e qualche istante fa il colosso di Mountain View ha annunciato anche l’avvio della distribuzione delle nuove funzionalità proattive di Google Health Guardian, che troveranno posto su Google Pixel Watch 5 e i suoi predecessori, ma anche su Fitbit Air by Google.

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Google Health Guardian su Pixel Watch 5, 4, 3 e Fitbit Air

L’annuncio è arrivato attraverso le parole di Shamira Sridharan Weaver, Product Lead per la Health Intelligence presso Google: le funzionalità di Google Health Guardian, vale a dire gli strumenti proattivi che sfruttano mettono l’intelligenza artificiale al servizio della salute e della sicurezza degli utenti di Google Health, sono in roll out nell’app citata, potenziando l’esperienza d’uso degli utenti dei Pixel Watch coinvolti.

Come vi avevamo spiegato in maniera più approfondita nel nostro articolo dedicato alle funzionalità di Health Guardian, gli utenti potranno tenere d’occhio quattro parametri in particolare: Andamento della resistenza all’insulina, Andamento della pressione sanguigna, Andamento della qualità della respirazione durante il sonno e Rilevamento delle emergenze respiratorie.

Ebbene, queste nuove funzioni saranno disponibili in app a partire da questa settimana e potranno essere sfruttate gratuitamente dai possessori di Google Pixel Watch 5, Watch 4 e Watch 3. In sede di annuncio, Big G ha specificato che i primi report sulle tendenze arriveranno all’inizio di ottobre. Le informazioni sull’andamento della pressione sanguigna e della resistenza all’insulina verranno fornite il primo giorno di ogni mese, a condizione che l’utente disponga di dati per almeno 7 giorni al mese per la resistenza all’insulina e per almeno 5 giorni consecutivi a settimana per la pressione sanguigna.

Per quanto riguarda i possessori di Fitbit Air con un abbonamento Google Health Premium, i trend della propria insulino-resistenza e della pressione sanguigna verranno resi disponibili entro la fine dell’anno.

È bene precisare che la funzione di rilevamento delle emergenze respiratorie — progettata per attivare automaticamente una chiamata ai servizi di emergenza in caso di gravi cali di ossigeno nel sangue — sarà disponibile soltanto per Pixel Watch 4 e 5 in alcuni paesi europei.