Google sta distribuendo in questi giorni un cambiamento grafico su Gmail in versione web che alcuni di voi potrebbero aver già notato: la casa di Mountain View sta procedendo a modificare il colore dell’indicatore Importante e della stella che contrassegna gli Speciali, passando dal giallo al blu. Vediamo cosa è cambiato.

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Gmail passa al blu per l’indicatore Importante e le stelle Speciali

Google non resta mai con le mani in mano, e proprio in questi giorni sta proponendo novità per Gmail, come la possibilità di copiare i codici di autenticazione a due fattori direttamente senza aprire le email o di sfruttare le panoramiche AI a livello globale. La stessa posta elettronica di Big G sta accogliendo un piccolo cambiamento nelle colorazioni, che sta scatenando lamentele tra alcuni utenti infastiditi.

Come possiamo vedere nelle immagini comparative qui sotto, l’indicatore e le stelle per contrassegnare l’email come Importante o per aggiungerla agli Speciali sono passate dal giallo al blu. Il motivo? In base a quanto dichiarato da Google stessa, la novità è pensata per conformarsi ai “moderni standard di accessibilità“. Secondo le parole di Big G, la modifica garantisce che “le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere e più inclusive per tutti“.

Non tutti gli utenti sembrano d’accordo con questa decisione: su Reddit e sui forum di supporto ufficiali di Google, alcuni sostengono che la novità risulti sgradevole e che appesantisca l’interfaccia, visto che utilizza la stessa tonalità di blu per indicatori e stelle (come del resto in precedenza col giallo).

C’è un modo per modificare il colore della stella

Google non offre un modo per tornare al giallo in un click, ma se proprio il blu non vi va giù, potete andare a modificare il colore della stella all’interno delle impostazioni di Gmail. Potete cliccare sull’icona dell’ingranaggio in alto a destra, quindi selezionare “Visualizza tutte le impostazioni > Generali” e scorrere fino a Stelle: qui potete trascinare una o più stelle (o icone) scegliendo tra blu, arancione, rosso, giallo, viola, verde e non solo. Per distinguere al meglio a colpo d’occhio la stella dall’indicatore Importante potreste ad esempio scegliere quella gialla, per un parziale ritorno alle “origini”. Rispetto a prima sono comunque cambiate un po’ le tonalità.

Cambiare il colore della stella non intacca comunque le email già contrassegnate tra gli Speciali: quelle rimarranno con la stella blu indipendentemente dalla scelta del nuovo colore. Tra le impostazioni potete eventualmente rimuovere l’indicatore Importante, ma non scegliere il colore. Ricordiamo che Gmail analizza i nuovi messaggi in arrivo per determinare quali sono importanti, basandosi su come sono stati in precedenza gestiti i messaggi analoghi e su altri fattori.

La novità è in distribuzione nella versione web di Gmail lato server. Su Android il cambiamento non ha un reale effetto, visto che gli indicatori e le stelle seguono il tema dinamico dell’applicazione.