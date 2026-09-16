Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale prendono sempre più piede nelle attività di tutti i giorni, da quelle lavorative a quelle di intrattenimento, senza tralasciare aspetti importanti come la salute, lo sport, lo studio e lo shopping.

Anche Google, come gli altri principali colossi del mondo della tecnologia, lavora senza sosta al miglioramento delle proprie soluzioni IA, integrandole con l’ecosistema di app e servizi che offre agli utenti e nelle scorse ore ha annunciato un’importante novità per quanto riguarda la suite Google Workspace.

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Gemini e Gmail sono sempre più integrati

Alcuni mesi fa il colosso di Mountain View ha annunciato il lancio negli Stati Uniti di AI Overviews nella ricerca di Gmail, soluzione studiata per consentire agli utenti di porre domande all’assistente in linguaggio naturale direttamente nella barra di ricerca del client di posta elettronica, ricevendo così riepiloghi e risposte precise senza dovere cercare tra i vari messaggi.

Ebbene, da oggi l’azienda estende l’accesso a questa funzionalità agli utenti di tutto il mondo (con piani a pagamento) che hanno impostato l’inglese come lingua di Gmail.

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View, questa funzionalità è già in fase di implementazione e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti cui è destinata nel giro di qualche giorno. Sarà disponibile, in particolare, per gli utenti Business Starter, Standard e Plus, Enterprise Starter, Standard e Plus, Google AI Plus, Pro e Ultra (esclusi gli account personali in Europa, Svizzera, Regno Unito e Giappone), Frontline Plus, Google AI Pro for Education e AI Expanded Access.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato da Google sul blog ufficiale.