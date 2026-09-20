Dopo l’annuncio ufficiale di Gmail Live, Keep Live e Docs Live e dopo gli interventi di Google per rendere meno macchinosa la verifica dell’identità nelle app su Android, Gmail riceve una novità di per sé minima, ma molto utile in alcuni contesti. Come riportato da 9to5google, sulla versione mobile di Gmail (sia su Android sua su iOS) compare ora un pulsante “Copy code” che permette di copiare il codice di autenticazione a due fattori direttamente dall’elenco delle e-mail, senza aprire il messaggio.

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Un tocco al posto di tre passaggi

Fino a oggi, per usare un codice di verifica ricevuto via e-mail, bisognava aprire il messaggio, selezionare il numero e copiarlo. Con questa ultima novità, Gmail mostra invece sotto l’oggetto un pulsante a forma di pillola con la scritta “Copy code” seguita dal codice, per esempio “Copy code 000000”. Si trova nello stesso punto in cui l’app visualizza le anteprime di immagini, documenti e altri allegati. Toccandolo, il codice viene copiato negli appunti ed è pronto per essere incollato nell’app o nel sito che lo richiede in maniera molto più semplice e veloce rispetto alla procedura attuale.

È una funzione che probabilmente per molti utenti non sarà così rivoluzionaria, ma che per chi riceve codici di verifica ogni giorno può risultare particolarmente utile. Gmail inoltre replica un meccanismo simile che esiste da tempo per gli SMS in Google Messaggi. È infatti sufficiente aprire un messaggio contenente un codice di verifica, toccare il pulsante “Copia” seguito dal codice per copiarlo direttamente dalla notifica.

Su quali versioni è disponibile

Il pulsante sta comparendo nella versione 2026.09.07.x di Gmail per Android e nella 6.0.260907 per iOS, mentre non è presente sul web. Non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali di Google né indicazioni sui tempi con cui il pulsante potrebbe raggiungere tutti gli utenti; quindi, è possibile che non sia ancora visibile su tutti i dispositivi.