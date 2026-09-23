WhatsApp continua a lavorare sulle funzionalità dedicate agli abbonati Plus e, con l’ultima versione beta per Android, introduce una nuova possibilità di personalizzazione destinata a rendere ancora più immediata la reazione ai messaggi.

Si tratta delle reazioni emoji personalizzate, una funzione che permette di modificare le sei emoji mostrate nel pannello delle reazioni e sostituirle con quelle preferite. La novità è attualmente in fase di sviluppo e viene distribuita gradualmente ad alcuni beta tester.

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WhatsApp Plus permette di scegliere le emoji preferite per le reazioni

La nuova funzione è stata individuata nella versione beta 2.26.38.4 di WhatsApp per Android e rappresenta uno dei nuovi vantaggi previsti per gli abbonati a WhatsApp Plus. L’azienda aveva già iniziato a lavorare sulla possibilità di personalizzare il pannello delle reazioni con la versione beta 2.26.29.3, ma ora la funzione sta compiendo un ulteriore passo verso la disponibilità per gli utenti.

Il funzionamento è piuttosto semplice, attualmente WhatsApp propone sei emoji predefinite nel pannello delle reazioni, ma con questa novità gli abbonati possono sostituirle con qualsiasi emoji disponibile nella tastiera. Ogni slot può quindi essere personalizzato singolarmente e l’utente può modificare anche solo alcune delle sei reazioni, senza essere obbligato a cambiare l’intero pannello.

Le modifiche possono essere effettuate direttamente dalle impostazioni dell’app, è sufficiente entrare nella sezione Chat e raggiungere Reazioni predefinite, dove vengono mostrate le sei emojii attualmente impostate; se si desidera modificarne una, è possibile selezionare un’altra emoji dalla tastiera completa e salvare la scelta. Il pannello delle reazioni viene quindi aggiornato immediatamente.

C’è anche una seconda modalità per modificare le emoji, pensata per rendere il procedimento ancora più rapido. Quando si apre la tastiera delle emoji mentre si sta reagendo a un messaggio, nella parte superiore viene mostrata la sezione dedicata alle reazioni predefinite. Toccando Modifica, è possibile intervenire direttamente sul pannello senza dover abbandonare la conversazione e aprire le impostazioni.

Come già avvenuto con altre funzioni di personalizzazione, WhatsApp sta utilizzando questa novità come uno dei vantaggi inclusi nell’abbonamento Plus; gli utenti che non dispongono di un abbonamento possono comunque visualizzare la relativa sezione nelle impostazioni, ma non possono modificare le emoji presenti nel pannello.

Per chi utilizza WhatsApp Plus invece, questa novità si aggiunge alle altre possibilità di personalizzazione già previste, tra cui i temi personalizzati, le icone per l’app, gli adesivi premium e la possibilità di fissare fino a 20 chat. Le reazioni emoji personalizzate fanno parte del secondo pacchetto di funzionalità destinato agli abbonati.

La distribuzione è comunque ancora limitata, WhatsApp sta infatti rendendo disponibile la funzione soltanto ad alcuni beta tester attraverso il Google Play Store e procederà con un rilascio graduale nelle prossime settimane. Di conseguenza, anche gli abbonati a WhatsApp Plus potrebbero non vedere immediatamente la nuova opzione sul proprio dispositivo.

Al momento WhatsApp non ha comunicato quando le reazioni emoji personalizzate saranno disponibili per tutti gli utenti compatibili, per ora quindi, bisognerà attendere l’ampliamento del test e le successive fasi di distribuzione.

Come aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Per essere sicuri di non perdervi nessuna delle novità implementate nelle ultime versioni di WhatsApp, il consiglio è quello di mantenere il software costantemente aggiornato; per farlo potete controllare l’eventuale disponibilità di update direttamente dal Google Play Store utilizzando il badge sottostante.

Qualora invece foste intenzionati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo, potete prendere in considerazione il passaggio al canale beta di WhatsApp, seguendo le indicazioni riportate nella nostra guida.